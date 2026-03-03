رئيس برلمان جمهورية القمر المتحدة يدين الهجمات الإيرانية.. ويؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات

أبوظبي في 3 مارس / وام / تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية رسمية من معالي مستدران عبدة، رئيس البرلمان الاتحادي الوطني لجمهورية القمر المتحدة، تضمنت إدانة شديدة اللهجة واستنكارا قاطعا للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات.

وأعرب معالي رئيس البرلمان الاتحادي الوطني بجمهورية القمر المتحدة في برقيته، باسمه شخصيا وباسم البرلمان، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار عن رفضه لهذه الهجمات، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد معاليه على أن البرلمان الاتحادي الوطني بجمهورية القمر المتحدة يقف بتضامن كامل وثابت مع دولة الإمارات؛ قيادة وحكومة وشعباً، معلناً دعمه المطلق لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.