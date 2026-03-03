بطولة الظفرة الرمضانية تستقطب 4000 لاعب ولاعبة في 6 مدن

الظفرة في 3 مارس / وام / أعلنت اللجنة المنظمة أن بطولة الظفرة الرمضانية المقامة حاليا حتى 20 رمضان الجاري في 6 مدن على مستوى منطقة الظفرة، نجحت في استقطاب نحو 4000 لاعب ولاعبة ضمن 1230 فريقاً.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المنافسات تشهد حضورا كبيرا على مستوى الجماهير من كافة الفئات العمرية، بما يجسد قيمتها النوعية في دعم البرامج الرياضية والمجتمعية.

ونوهت إلى المستويات الفنية المميزة في عدد من المنافسات منها كرة القدم والطائرة وكرة السلة، والبادل، والبلوت التراثية، والجوجيتسو، والكريكيت، وسباقات الجري، وكرة الريشة والبادل للسيدات، مشيرة إلى أن فريقي "عرادة" و"الظفرة بي" نجحا في بلوغ نهائي الكرة الطائرة، بانتظار تحديد موعده، بجانب استمرار منافسات الطائرة لتحديد أصحاب المراكز الأولى.

وكشفت عن منافسة قوية في كرة القدم بين 70 فريقاً يمثلون مدينة زايد، والسلع، وغياثي، والظنة، والمرفأ، وجزيرة دلما، بالإضافة إلى نجاح منافسات الناشئين لكرة القدم أيضا بتأهل فريقي فرسان غياثي ودريم للنهائي.