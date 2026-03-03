تزامنا مع عام الأسرة.. شرطة دبي تبحث سبل مواجهة التنمر والاستدراج الإلكتروني

دبي في 3 مارس / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي جلسة حوارية رمضانية في مجلس حتا المجتمعي تحت عنوان "الأسرة الرقمية الآمنة"، بهدف تسليط الضوء على دور الأسرة المحوري في حماية الأبناء من المخاطر الإلكترونية كالتنمر الرقمي، والاستدراج الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية.

وأقيمت الجلسة بالتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبحضور عدد من الضباط والخبراء والمختصين في مجالات الأسرة والتقنية.

وأكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود شرطة دبي لتمكين الأسرة والشباب والناشئة، وتتزامن بشكل مباشر مع "عام الأسرة" والاحتفاء باليوم العالمي للإنترنت الآمن الذي تحتفي به الدولة في شهر فبراير من كل عام.

وأوضح أن بناء أسرة رقمية واعية يمثل ركيزة أساسية لحماية النشء وتعزيز أمن واستقرار المجتمع، مما يعكس الالتزام بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية لترسيخ ثقافة رقمية مسؤولة تدعم جودة حياة الطفل والأسرة.

واستعرضت الجلسة أبرز التحديات التي قد تواجه الأسرة في المتابعة الإلكترونية لأبنائها، وقدمت إرشادات عملية للوقاية والتعامل الواعي مع هذه المخاطر.

وشدد العميد الكتبي في هذا السياق على ضرورة تمكين الطفل من الاستخدام الواعي للتقنية، وبناء علاقة رقمية تتأسس على الثقة والحوار والرقابة الإيجابية، بما يضمن إرساء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، ويسهم في إعداد جيل رقمي قادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.