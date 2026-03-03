‎لدعم رؤية 2030.. أمانة تنفيذي عجمان تنظم ورشة عمل لتعزيز منظومة "التعلّم مدى الحياة"

عجمان في 3 مارس / وام / نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة عجمان ورشة عمل إستراتيجية بعنوان "اتجاهات التعلّم مدى الحياة وتكامل المنظومة"، في خطوة تهدف إلى دعم أعمال مجلس التعلّم مدى الحياة وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف مكونات القطاع التعليمي، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي المدارس الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي، والجهات المعنية بالتعليم والتدريب في الإمارة.

وهدفت الورشة إلى جمع مرئيات الشركاء الرئيسيين ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمسارات التعلّم المختلفة، حيث تضمنت جلسة نقاش تفاعلية ركزت على تيسير انتقال المتعلمين بين المراحل التعليمية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية الكفيلة بتطوير منظومة متكاملة للتعلّم مدى الحياة في إمارة عجمان.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ نهج الحوكمة التعليمية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية مترابطة تراعي احتياجات المتعلّم في مختلف مراحل حياته، وتدعم تكامل الأدوار بين المدارس والجامعات ومراكز التدريب والقطاعين الحكومي والخاص.

واستعرضت الورشة مفهوم التعلّم مدى الحياة بوصفه إطاراً شاملاً لتطوير المعارف والمهارات في البيئات التعليمية الرسمية وغير الرسمية، مبرزة دوره المحوري في دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030، لا سيما في مجالات تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الجاهزية المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وبناء حكومة مرنة ومبتكرة.

وتواصل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي جهودها الحثيثة للاستفادة من مخرجات هذه الورشة في تطوير التوجهات الاستراتيجية للتعلّم مدى الحياة، ودعم تصميم المبادرات والبرامج المستقبلية بالشراكة مع الجهات التعليمية، بما يضمن تعزيز بيئة محفزة للتعلّم المستمر وتنمية القدرات على مستوى الإمارة.