بمشاركة "العلماء الضيوف".. مجلس القوع يستضيف أمسية رمضانية لتعزيز دور الزكاة التنموي

العين في 3 مارس / وام / نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، الأمسية الرمضانية الرابعة تحت عنوان "زكاتنا من المجتمع إلى المجتمع" في مجلس القوع بمنطقة العين.

وجاءت هذه الأمسية، التي أقيمت عقب صلاة التراويح، ضمن البرامج الدينية والتوعوية والاجتماعية للهيئة خلال شهر رمضان المبارك، مسلطة الضوء على قيمة الزكاة كفريضة شرعية وركيزة أساسية للتكافل الاجتماعي والوحدة المجتمعية، ودورها المحوري في دعم المحتاجين وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة.

وتناولت الأمسية أربعة محاور رئيسة ركزت على مكانة الزكاة في الشريعة، وأثرها في رفع مؤشرات السعادة المجتمعية، إلى جانب دور المجتمع في إحيائها وتعظيم أثرها التنموي في رمضان وغيره من الشهور.

وشهدت الفعالية مشاركة الشيخ محمد الأمين عرفات، الأستاذ بجامعة شنقيط العصرية بنواكشوط ومن العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في رمضان، حيث قدم مداخلة أجاب فيها على تساؤلات محورية حول سبل تحويل الزكاة من مجرد حق مالي يُدفع لسد الحاجة، إلى قيمة أخلاقية تُبنى لتعيد صياغة الترابط الاجتماعي على أسس المحبة.

وتطرق الشيخ محمد الأمين عرفات في حديثه إلى مدى نجاح الزكاة في تحويل المحتاج من مستهلك للصدقة إلى صانع للتنمية، طارحاً رؤى حول كيفية جعل هذه الفريضة الموسمية محركاً لسعادة المجتمع طوال العام.

كما تخللت الفعالية مشاركة للشاعر الإماراتي حمد البلوشي، الذي ألقى قصيدة شعرية جسدت معاني التكافل والعطاء، مستحضرة دور الزكاة في تعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ قيم الخير.

وأدار الأمسية، التي حظيت بحضور لافت وتفاعل كبير من رواد المجلس، الإعلامي محمد عبد الكريم؛ وقد عكس هذا التفاعل الجماهيري الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية الزكاة في ترسيخ قيم التضامن، وإبراز دور المجتمع في تفعيلها بما يخدم مسارات التنمية والازدهار.