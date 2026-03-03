انطلاق بطولة تحدي الموانع في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

عجمان في 3 مارس / وام / انطلقت منافسات بطولة تحدي الموانع ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها السادسة، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة عكست روح التحدي والإصرار بين مختلف الفئات العمرية.

وتصدر الحدث حضور ومشاركة الشيخ محمد بن عمار النعيمي، والشيخ سلطان بن عبدالعزيز النعيمي، حيث شاركا في تحدي اليوم الأول ضمن فئة الناشئين، مما أضفى زخماً كبيراً على انطلاقة الفعاليات.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات فئة الناشئين للأولاد والبنات تحت 16 سنة، إلى جانب فئة الفردي للسيدات المواطنات، حيث قدم المشاركون مستويات مميزة أظهرت جاهزيتهم البدنية العالية وقدرتهم على تخطي مختلف مراحل التحدي. وتتواصل منافسات البطولة يومي الثلاثاء والأربعاء، بإقامة سباقات فئة المحترفين للرجال والسيدات، إضافة إلى فئة الفرق للمحترفين، وسط توقعات بمنافسات قوية ومحتدمة نظراً لمشاركة نخبة من الرياضيين والرياضيات.

وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة للبطولة، خصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للجماهير عبر سحوبات يومية وفقرات ترفيهية مميزة على المسرح، كما أعلنت اللجنة عن سحب على سيارة للمشاركين في العروض الشرائية بقيمة 15 درهماً في القرية الرمضانية المصاحبة لبطولة تحدي الموانع، وكذلك في قرية الدورة الرياضية المقامة في مركز كواترو الرياضي.

ومن المقرر أن يجري السحب الأكبر على السيارة في اليوم الختامي للدورة الرياضية، والموافق للتاسع عشر من شهر رمضان المبارك، وسط أجواء احتفالية تُختتم بها فعاليات النسخة السادسة من هذا الحدث الرياضي والمجتمعي.