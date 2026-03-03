"برنامج عجمان للتميز" يفتح باب الترشح لـ "جائزة عجمان للمجتمع" في أربع فئات رئيسية

عجمان في 3 مارس / وام / أعلن برنامج عجمان للتميز عن فتح باب الترشح للمشاركة في "جائزة عجمان للمجتمع"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مجتمع متماسك ومستدام يتماشى مع رؤية الإمارة.

يأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المتواصلة للبرنامج لتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتشجيع الأفراد الذين قدموا إسهامات ملموسة وأثراً إيجابياً في خدمة مجتمع إمارة عجمان، حيث دعا البرنامج جميع أصحاب الإسهامات المجتمعية إلى المشاركة، والاطلاع على التفاصيل أو الترشح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة (https://ajep.ajman.ae/).

وتسعى الجائزة إلى دعم أصحاب الإسهامات النوعية ممن كان لهم دور بارز في إحداث أثر إيجابي وتعزيز قيم العطاء، إلى جانب إبراز وتكريم النماذج المتميزة في العمل الإنساني والتطوعي وتسليط الضوء على إنجازاتهم التي تعكس روح المبادرة والتفاني.

وتتوزع الجائزة على أربع فئات رئيسية، تبدأ بفئة المتطوعين التي تستهدف الشخصية المتفانية في بذل الجهد والوقت لمساعدة الآخرين، وتليها فئة رواد الأعمال التي تشمل أصحاب المشاريع في عجمان المساهمين في تحسين جودة حياة الأفراد عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ترتبط بمجال عملهم.

وتضم الجائزة أيضاً فئة المعلم التي تركز على المعلمين المساهمين في إحداث تغيير فعلي وأثر مجتمعي ملموس يعزز روح المسؤولية، وأخيراً فئة التكريم الخاص المخصصة لمن يمتلك مبادرة أو عطاءً مجتمعياً واضحاً ومميزاً دون مقابل أو هدف مادي، ولا تندرج أعماله ضمن فئات المتطوعين أو رواد الأعمال أو الأسرة.

وحدد البرنامج مجموعة من الشروط للمتقدمين، أبرزها أن تكون الإنجازات والمساهمات والمبادرات المجتمعية داخل إمارة عجمان ومطبقة بشكل مستمر لمدة لا تقل عن سنتين من فترة الإعلان عن الجائزة. كما يُشترط أن يكون العمل المجتمعي خارج نطاق العمل الوظيفي الرئيسي للمرشح، وأن تندرج المساهمات والمبادرات ضمن الفئات المستهدفة، لضمان تسليط الضوء على الإنجازات الحقيقية التي تخدم المجتمع.