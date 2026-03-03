‎"نقل عجمان" توزع 10,500 وجبة إفطار ضمن مبادرة "فطوركم علينا"

عجمان في 3 مارس / وام / وزعت هيئة النقل بعجمان 10,500 وجبة إفطار على سائقي الأجرة، وذلك ضمن مبادرتها الرمضانية "فطوركم علينا" التي نظمتها بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، تقديراً لدور السائقين وجهودهم المستمرة في خدمة المجتمع، وحرصاً على دعمهم خلال الشهر الفضيل.

وشهدت المبادرة مشاركة فاعلة من قبل موظفي الهيئة وأسرهم في عمليات التوزيع اليومية لوجبات الإفطار، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لبرامجها المجتمعية الهادفة إلى تقدير العاملين في قطاع النقل، كما أشادت بالشراكة المثمرة مع جمعية الإحسان الخيرية، وبمساهمات المتطوعين في إنجاح وتنفيذ هذه المبادرات التي تعكس أسمى قيم العطاء والتضامن، وتعزّز روح المشاركة المجتمعية.