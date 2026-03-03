أمام مجلس حقوق الإنسان.. الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد المشروع

جنيف في 3 مارس / وام / أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية وفقاً للقانون الدولي، لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته السيدة شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في إطار مشاركة الدولة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت مطر أن دولة الإمارات تتعرض لاعتداءات وهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية داخل الدولة منذ 28 فبراير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء وإصابة 58 آخرين، وشددت على أن هذا العدوان السافر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، وتجاهلاً تاماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت رفض الإمارات القاطع لاستخدام أراضيها كمنصة لتصفية الحسابات أو توسيع رقعة النزاعات، وأدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في المنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة.

كما دعت إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار والحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لحفظ أمن المنطقة.

واختتمت مطر البيان بالإشارة إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية، والعديد منهم ممثلون في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الهجوم لم يكن موجها ضد دولة الإمارات فحسب، بل ضد المبادئ الدولية ذاتها، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.