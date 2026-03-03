رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة كوسوفو أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات

أبوظبي في 3 مارس/وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتورة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة..مؤكدة تضامن كوسوفو مع الدولة في كل ما تقوم به من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكرة لفخامة الدكتورة فيوسا عثماني لموقف كوسوفو الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيسة جمهورية كوسوفو الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري المتسارع فيها وتأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي..مشددين على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى الحوار والحلول السياسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الاضطراب وعدم الاستقرار .