مشاركة كبيرة لطلاب جامعة خليفة في بطولة منصور بن زايد الرمضانية – "الوثبة 2026"

أبوظبي في 3 مارس/وام/ يشارك طلاب جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان الرمضانية – "الوثبة 2026"، في الرياضات الفردية وكرة القدم والبادل وكرة الطائرة والسلة، وغيرها من الرياضات التنافسية.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس الجامعة في تصريح اليوم بمناسبة حضوره فعاليات البطولة، إن المشاركة الكبيرة للطلاب في الأنشطة الرياضية المختلفة ضمن البطولة، تتماشى مع مستهدفات "عام الأسرة" 2026، انطلاقا من أهمية الرياضة بوصفها أسلوب حياة يعزز التماسك الأسري والصحة المجتمعية.

وأضاف أن هذه المشاركة تغرس في نفوس طلاب الجامعة أهمية التفاعل مع الفعاليات المجتمعية، وتشجعهم على النشاط والحركة، بما يعزز الاستراتيجية الوطنية ورؤية إمارة أبوظبي في استدامة الصحة، وممارسة الرياضة في المجتمع، وترسيخ دور الأسرة المحوري في هذا الجانب.

و أشاد بما شاهده من اهتمام كبير، وتفاعل إيجابي من شرائح المجتمع كافة وسط بيئة محفزة ومشجعة على ممارسة الرياضة.

وأثنى الحجري على الترتيبات الفنية والتنظيمية من اللجان كافة، والجهود المبذولة في المنافسات، وتحفيز المشاركين من خلال التتوع المميز في الفعاليات الرياضية، بما يتيح لجميع أفراد المجتمع ممارسة الرياضة المناسبة لكل منهم.