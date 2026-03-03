مشاركة 21 فريقا بمنافسات الطائرة في بطولة منصور بن زايد الرمضانية" الوثبة 2026"

أبوظبي في 3 مارس/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة مشاركة 21 فريقاً في المنافسات المقررة ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – "الوثبة 2026".

وقال عوض المنصوري، الأمين العام المساعد للاتحاد إن البطولة تضم زخماً من الفعاليات الرياضية بما يعود بالفائدة على ممارسي الرياضة نظرا للأهمية الكبيرة التي تمثلها على الصعيد الصحي في المجتمع.

وأشار إلى أن إدراج الكرة الطائرة وتخصيص ملعب للكرة الطائرة الشاطئية، ضمن فعاليات البطولة، يحقق العديد من المكاسب المهمة للعبة، ويعزز زيادة الممارسين لها، ويحفزهم على الانضمام إلى المنافسات ، لاسيما أن الأجواء التي تشهدها البطولة بصفة عامة في شهر رمضان تشجع جميع الفئات على الانضمام للأنشطة الرياضية.

وأوضح المنصوري أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت بجهود كبيرة على صعيد الإعداد لها، وتوفير متطلبات نجاحها ، وتجهيز المنشآت الرياضية المختلفة ما شكل دافعا مهما للانضمام إلى الفعاليات، بوجود جميع أفراد الأسرة ضمن رؤية ملهمة في عام الأسرة 2026.