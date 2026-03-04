ارتفاع التضخم في النمسا بنسبة 2.2% خلال فبراير

فيينا في 4 مارس /وام/ ارتفع معدل التضخم في النمسا مجدداً خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بشهر يناير الماضي، وفقاً لأحدث تقديرات صدرت عن هيئة الإحصاء النمساوية.

وكان معدل التضخم لا يزال عند 2 %، خلال شهر يناير، ويعود ارتفاعه الحالي جزئيًا إلى تراجع تأثير أسعار الطاقة على التضخم مقارنةً بالفترة الأخيرة، فبينما ظلت أسعار الطاقة في فبراير أقل من العام الماضي، بانخفاض قدره 4.1%، بلغ الانخفاض في يناير 4.9%، وكان تأثير التيسير ضعيفًا بشكل خاص على أسعار الوقود.

وأرجع خبراء هيئة الإحصاء السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى تراجع تأثير أسعار الطاقة على التضخم مقارنةً بشهر يناير الماضي، حيث لم تُسهم في كبح التضخم بالفاعلية نفسها، كما حدث خلال شهر يناير، بالتزامن مع ارتفاع أسعار قطاع الخدمات، الذي شكل المحرك الأقوى لارتفاع معدل التضخم، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 4%، علاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ بنسبة 3%، بشكل أكبر من شهر يناير، كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع أسعار السجائر بسبب زيادة ضريبة التبغ.

وأوضح مارتن كوخر، محافظ البنك الوطني النمساوي، أن التطورات في منطقة الشرق الأوسط تُثير حالة من عدم اليقين حول ملف الطاقة، وتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلًا عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، إلى التأثير سلبا على التضخم والاستثمار والنمو الاقتصادي في المستقبل القريب.