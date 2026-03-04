"بني ياس" يتصدر منافسات الجوجيتسو في يومها الأول ببطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية

أبوظبي في 4 مارس /وام/ انطلقت مساء أمس منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، بإقامة نزالات فئتي تحت 14 و16 عاماً، وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في أجواء رمضانية اتسمت بالحماس والانضباط الفني.

وشهدت النزالات مستوى تنافسياً مميزاً يعكس تطور القاعدة السنية، مع بروز مهارات التحكم في مجريات النزال وتنوع الأساليب بين اللعب الأرضي والعالي والتحركات السريعة، فيما حُسمت عدة مواجهات بفوارق بسيطة نتيجة تقارب المستويات.

وتأتي تنظيم منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية الوثبة 2026، في سياق يعكس الحضور المتنامي للعبة ضمن الفعاليات المجتمعية الكبرى، ويؤكد دورها المهم في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزز الاستمرارية البدنية والذهنية للاعبين، ويوفر لهم منصة تنافسية تحافظ على جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، في إطار منظومة متكاملة أسهمت في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في هذه الرياضة.

حضر المنافسات سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلين عن مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وحلَّ نادي بني ياس في المركز الأول، تلاه أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثاني، فيما جاء نادي العين في المركز الثالث، بعد أداء قوي ومنافسة متقاربة بين الأندية المشاركة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن تنظيم منافسات الجوجيتسو ضمن هذه البطولة المميزة تعكس المكانة التي وصلت إليها اللعبة على المستويين المجتمعي والتنافسي، مشيراً إلى أن تزامن البطولة مع "عام الأسرة" يمنحها بعداً إضافياً يتجاوز حدود المنافسة.

وأضاف أن هذه المشاركات تمثل استثماراً في الإنسان قبل أن تكون محطة تنافسية، لافتا إلى أن وجود الأبناء على البساط بدعم مباشر من أسرهم، وفي بيئة رمضانية تجمع بين التراث والرياضة، يعزز مفهوم الأسرة الداعمة التي تشارك أبناءها مسيرة النمو والإنجاز، فضلا عن إسهام المنافسات في ترسيخ قيم الانضباط والالتزام والصبر.

وقال محمد خميس الجنيبي، والد اللاعبة مهرة الجنيبي، إن المشاركة في هذه البطولة تمنح الأبناء تجربة مختلفة من حيث إدارة الوقت وتحمل المسؤولية، وتعزز لديهم القدرة على تنظيم يومهم بين الدراسة والتدريب، مؤكدا حرص الأسرة على الحضور والدعم، ليس فقط من أجل الفوز، بل لترسيخ قيمة المثابرة والالتزام.

من جهته ، أكد اللاعب سيف سالم، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حقق ذهبية وزن 55 كجم "فئة تحت 16 عاماً"، أن نزالات اليوم الأول شكلت اختباراً حقيقياً للجوانب الفنية التي عمل عليها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التركيز كان على تنفيذ الخطة بدقة وإدارة تفاصيل النزال.

وتتواصل المنافسات ليومين آخرين بإقامة نزالات فئة تحت 18 عاماً، على أن تختتم غدا بمنافسات فئة الكبار.