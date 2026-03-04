800 عداء من 43 جنسية يشاركون في سباق الجري ضمن "تحدي حفيت الرياضي"

العين في 4 مارس /وام/ تصدّر سباق الجري، الذي تم تنظيمه في جبل حفيت والمبزرة الخضراء، منافسات اليوم الثالث عشر من بطولة "تحدي حفيت الرياضي"، بمشاركة 800 متسابق يمثلون 43 جنسية، في مشهد يعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية والدولية في الحدث.

حضر السباق، سعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية العين، وسعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة والداعمة للبطولة.

وشارك في السباق؛ سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لنادي العين للاستثمار ومدير "تحدي حفيت الرياضي"، ما يعكس أهمية الحدث وحرص القيادات الرياضية على دعم المبادرات التي تعزز ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

وتضمن السباق ثلاثة مسارات، خُصص الأول لمسافة 1 كلم للمبتدئين والأطفال والعائلات، والثاني لمسافة 3 كلم للفئة المتوسطة للأعمار بين 16 و20 عاماً، فيما خُصص الثالث وهو لمسافة 5 كلم، للفئة المتقدمة والمفتوحة.

في السياق ذاته تواصلت المنافسات في عدد من البطولات الرياضية ضمن التحدي، من بينها بطولات تنس الطاولة والريشة الطائرة والكريكيت والرماية وتحدي اللياقة البدنية والرماية بالليزر، إضافة إلى منافسات أصحاب الهمم التي شملت البولينغ وكرة الهدف وسداسي ألعاب القوى، في إطار يعكس تنوع البرنامج الرياضي واتساع قاعدة المشاركة.

وفي منافسات الرماية، توّج علي مبارك عمر سالم عمر، بالمركز الأول في مسابقة المسدس 9 ملم "رجال" برصيد 193 نقطة، وجاء عبدالله النقبي، في المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما حل عبدالله صالح عبدالله المنهالي، ثالثاً. وأحرز نايف سعيد الكثيري، المركز الأول في منافسات البندقية السكتون "رجال" برصيد 204.5 نقطة، تلاه حمدان ناصر سالم المحرمي، في المركز الثاني برصيد 204.2 نقطة، بينما جاء محمد سالم سعيد القايدي، ثالثاً برصيد 203.8 نقطة.

من جهة أخرى، استضاف استاد هزاع بن زايد منافسات بطولة الشطرنج الخاطف التي شهدت مشاركة 196 لاعباً من 30 جنسية، وسط حضور نخبة من اللاعبين الدوليين والأساتذة المصنفين.

وأعرب اللاعب الشاب أحمد محمد سعيد "17 عاماً" عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مؤكداً أن المنافسة القوية بين لاعبين من دول مختلفة تسهم في تطوير مستوى اللاعبين الشباب واكتساب خبرات مهمة من خلال مواجهة لاعبين دوليين أصحاب خبرة.

وفي السياق ذاته، أكد اللاعب الهندي سفيان "10 سنوات"، أن المنافسة قوية وتضم لاعبين متميزين، معرباً عن طموحه في تحقيق نتائج متقدمة، فيما أعرب اللاعب محمود شايان نوشاد إبراهيم، عن سعادته بالمشاركة في البطولة.

وأعربت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين واتحاد الإمارات للشطرنج، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة، مؤكدة أن المنافسة شهدت مشاركة واسعة من لاعبين من دول ومستويات مختلفة، ما يمنح اللاعبين فرصة كبيرة لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة.