"بيس هومز للتطوير العقاري" تقدم 5 ملايين درهم دعماً لحملة "حدّ الحياة"

دبي في 4 مارس /وام/ انضمت شركة "بيس هومز للتطوير العقاري"، إلى قائمة المساهمين في حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم وأعلنت في هذا الشأن عن تقديم 5 ملايين درهم دعماً للحملة.

تأتي هذه المساهمة ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتستهدف إحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتسعى الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان المبارك بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

ويتم تنفيذ حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال إحسان رشيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيس هومز للتطوير العقاري": "تأتي مساهمتنا في حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، انطلاقاً من قيم العطاء والتضامن التي أرستها دولة الإمارات، وتجسد حرصنا على المشاركة في هذا الحراك المجتمعي الواسع الذي تسعى الحملة من خلاله، إلى إحداث تغيير ملموس في حياة الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً".

وأضاف:"يمثل دعم شركتنا للحملة استجابة للحاجة الملحّة لمواجهة أخطر أشكال الجوع التي تهدد حياة الأطفال في المناطق الأكثر هشاشة" معتبراً أن إنقاذ حياة طفل واحد يعادل حماية أسرة كاملة ومنحها فرصة للنمو والاستقرار.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.