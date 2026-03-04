اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية

دبي في 4 مارس/وام/تأهل فريقا التداوي و«إم آي إن إنفستمنت» إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكرة الطائرة، المقامة في مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الـ13 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، الذي يقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

جاء تأهل التداوي و«إم آي إن إنفستمنت» عقب مواجهتهما في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية، في مباراة قوية امتدت إلى 5 أشواط، حسمها «إم آي إن إنفستمنت» بنتيجة (3-2).

وفي مباراة أخرى، فاز فريق زعبيل على تايجر زعبيل بنتيجة (3-2)، وجاءت الأشواط 20-25، و27-25، و25-18، و23-25، و15-9، إلا أن الفريقين ودعا المنافسات بعدما احتلا المركزين الأخيرين في ترتيب المجموعة الثانية.

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي، حيث يلتقي غداً فريق «السماوي» متصدر المجموعة الأولى مع «التداوي» ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه «إم آي إن إنفستمنت» متصدر المجموعة الثانية فريق «يازار» ثاني المجموعة الأولى.

من جهة أخرى، تواصلت منافسات بطولة شد الحبل في مجمع ند الشبا الرياضي وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري لافت، مع اقترابها من مراحل الحسم.

ففي الفئة المجتمعية، فاز فريق «إيه جيه مصطفى 1» على «دبليو وورلد جيم»، كما تغلب «الجوارح» على «ترانس غارد» ضمن المجموعة الأولى، وفاز «المقاتلون» على «رابتر جيم»، و«المهدوي والحربي» على «أكاديمية آي إف بي الرياضية» ضمن المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة فاز «العجبان» على «مجموعة دتكو للإنشاءات»، و«وصل» على «أفالار»، فيما شهدت المجموعة الرابعة فوز «ليفل آب» على «أولمبيا»، و«جلوبا» على «محاربين منغالاور».

وفي فئة الناشئين، فاز فريق «إيه 25 جيم» على فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بنتيجة (2-0)، كما تغلب فريق نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الثانية.

وفي الجولة الثالثة، واصل الحرس الأميري الرياضي بالشارقة تفوقه بفوزه على «إيه 25 جيم» (2-0)، كما فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بنتيجة (2-0).