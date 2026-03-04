خيرية الشارقة توزع أكثر من 449 ألف وجبة إفطار خلال النصف الأول من رمضان

الشارقة في 4 مارس/وام/ أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن نجاحها في توزيع 449385 وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك من خلال 129 موقعًا في مختلف مناطق الإمارة ضمن مشروعها السنوي " إفطار الصائمين" الذي يهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي في الشهر الفضيل.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أن مواقع التوزيع تم اختيارها بعناية لتشمل المناطق السكنية والمناطق الصناعية التي تضم أعدادا كبيرة من العمال والأسر المتعففة بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسهولة ويسر.

ولفت إلى أن الجمعية تستهدف خلال الشهر الكريم توزيع أكثر من مليون وجبة إفطار وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتغطية احتياجات الصائمين في مختلف مناطق الإمارة.