رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة تنزانيا استنكرت خلاله الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها الإمارات

أبو ظبي 4 مارس /وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتورة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة أعربت خلاله عن تضامنها مع دولة الإمارات واستنكارها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي الدولة وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة فخامتها لموقف تنزانيا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التصعيدية وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.