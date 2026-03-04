"سبارك" ونوكيا يعززان شراكتهما الاستراتيجية لتسريع الابتكار وبناء القدرات

الشارقة في 4 مارس/وام/ وقّع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك) مذكرة تفاهم استراتيجية مع نوكيا لحلول وشبكات الاتصالات – الإمارات، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجال تبادل المعرفة، وتسريع الابتكار، وتطوير برامج نوعية لبناء القدرات وتمكين المواهب، بما يعزز منظومة الابتكار في المنطقة ويدعم مسارات التنمية القائمة على التكنولوجيا.

جرت مراسم التوقيع خلال فعاليات المجلس الرمضاني السنوي في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع .

وقّع الاتفاقية كلٌ من سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، وريما منّاع، نائب الرئيس لمبيعات البنية التحتية للشبكات في الشرق الأوسط والمدير القطري لدولة الإمارات لدى نوكيا.

تمهّد هذه الشراكة الطريق لإطلاق مبادرات عالية الأثر تشمل برامج تدريبية متقدمة، وماستر كلاس متخصصة، ومبادرات لبناء القدرات، إلى جانب تطوير مفهوم برنامج «المواءمة التقنية» ومنصات دعم الابتكار.

يهدف هذا التوجه إلى ربط مزوّدي الحلول بالمبتكرين وشركاء الصناعة وأصحاب المصلحة، بما يسرّع تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتوسع وذات أثر ملموس.

ويتعاون الطرفان عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تبادل المعرفة والتعاون في الابتكار، تعزيز المشاركة ضمن الشبكات الإقليمية والعالمية، التطوير المشترك للماستر كلاس ومبادرات بناء القدرات وتطوير منصات دعم الابتكار.

وقال سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع : "تمثل شراكتنا مع نوكيا خطوة مهمة في تعزيز رسالة سبارك لدعم التنمية القائمة على الابتكار من خلال توظيف الخبرات العالمية وتبادل المعرفة وبناء برامج تمكّن المواهب، وتعكس هذه المذكرة طموحنا المشترك لتطوير مسارات عملية تدعم المبتكرين والمؤسسات في ابتكار حلول ذات أثر قابل للقياس محلياً وإقليمياً وعالمياً".

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء محمود فكري، مدير إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في سبارك: "توفر هذه الشراكة منصة قوية للتصميم المشترك لمبادرات بناء القدرات بما يواكب التوجهات الناشئة واحتياجات المنظومة، ومن خلال الماستر كلاس ومفهوم ‘المواءمة التقنية’ نسعى إلى جمع المبتكرين والقطاع الصناعي وأصحاب المصلحة ضمن إطار منظم يسرّع التعاون ويعزز القدرات ويدعم مخرجات ابتكارية قابلة للتوسع."

بدورها، أكدت ريما منّاع، نائب الرئيس لمبيعات البنية التحتية للشبكات في الشرق الأوسط والمدير القطري لدولة الإمارات لدى نوكيا: "تلتزم نوكيا بدعم منظومات الابتكار التي تعزز المعرفة وتبني القدرات وتفتح آفاق التعاون الفعّال عبر القطاعات، وتمثل شراكتنا مع سبارك فرصة مهمة للتطوير المشترك لبرامج تربط المبتكرين بالصناعة وتساعد في تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول قابلة للتوسع تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل".