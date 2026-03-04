20 دولة تشارك في منافسات بطولة "الأيرسوفت العالمية" بأبوظبي

أبوظبي في 4 مارس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لرياضة الأيرسوفت عن اكتمال الاستعدادات لإنطلاقة منافسات بطولة " الأيرسوفت العالمية" والمقررة خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري في twofour54 بالسمحة بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 60 فريقا يمثلون 20 دولة، يتنافسون على جوائز مالية قدرها 280.000 دولار.

ومن أبرز الدول المشاركة في البطولة الإمارات، و كازاخستان، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وأستراليا، إلى جانب عدد من البلدان الأوروبية، والآسيوية، والأفريقية، ما يعكس الطابع العالمي للبطولة وتنوّع مستويات المنافسة.

وأكد الدكتورأحمد الكعبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة الأيرسوفت أن تنظيم البطولة يعد إضافة نوعية لأجندة الفعاليات الرياضية في أبوظبي، ويسهم في تنويع المشهد الرياضي، ودعم الرياضات غير التقليدية التي تحظى بمتابعة واسعة من فئة الشباب، إلى جانب تعزيز الابتكار في قطاع الفعاليات الرياضية، لافتا إلى أنه سيتم توزيع الفرق المشاركة على فئتي تاكتيكال وسبيدسوفت.

وتقام منافسات البطولة على مساحة تزيد على 100,000 متر مربع، في حدث يعكس استقطاب أبوظبي للرياضات الحديثة غير التقليدية، حيث ستشهد العديد من الفعاليات المجتمعية، بالإضافة إلى تخصيص شاشات لمتابعة الحدث مباشرة، وغيرها من الفعاليات التي تتاح مجانا للجماهير.

تعد البطولة الأكبر من نوعها في المنطقة، لأنها تمثل إحدى الرياضات الحديثة التي تحاكي اهتمامات الجيل الجديد، وتعتمد على التخطيط التكتيكي والعمل الجماعي والجاهزية الذهنية، من خلال سيناريوهات واقعية ومتنوعة.