"مدارس الإمارات الوطنية" و"الخدمات المساندة" إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 4 مارس/وام/أسفرت منافسات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم" 2026"، مساء أمس عن تأهل فريقي مدارس الإمارات الوطنية، وقطاع الخدمات المساندة إلى الدور ربع النهائي.

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، على ملعب فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال".

وسيطر التعادل السلبي على المباراة الأولى بين فريقي مدارس الإمارات الوطنية وقطاع الخدمات المساندة في ختام منافسات المجموعة، وبهذه النتيجة رفع كل فريق رصيده إلى 5 نقاط، ليضمنا معاً العبور إلى الدور المقبل، لكن مع أفضلية فريق مدارس الإمارات الوطنية متصدرا بفارق الأهداف.

وشهدت المباراة الثانية في المجموعة ذاتها فوز فريق مكتب التنسيق المجتمعي على قطاع الشؤون المالية والمشتريات 3-2، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات الترتيب عند نقطة واحدة.

وتترقب الفرق المنافسة في المجموعة الرابعة نتائج مباريات الجولة الثالثة الحاسمة اليوم ضمن الدور التمهيدي وتجمع المباراة الأولى فريقي مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، بينما يشهد اللقاء الثاني مواجهة بين فريقي مكتب البعثات الدراسية والأرشيف والمكتبة الوطنية.