علي النعيمي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع سفير أستراليا

أبوظبي في 4 مارس/وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في أبوظبي، سعادة رضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى دولة الإمارات المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي.

أكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وأستراليا، وتحظى باهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، بما يعزز أوجه التعاون المشترك ويخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

تناول اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة وجرى تبادل وجهات النظر بشأنها والإشادة بكفاءة الأجهزة الإماراتية وقدراتها الدفاعية المتقدمة في حماية أمن الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، وما تتميز به الدولة من تخطيط استراتيجي واستعداد لمختلف السيناريوهات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة.

من جانبه، أعرب سعادة رضوان جدوت عن موقف أستراليا الداعم لدولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية مشيراً إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في أستراليا مع قيادة دولة الإمارات، تأكيداً للتضامن والدعم تجاه ما تتعرض له من اعتداءات تستهدف سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.