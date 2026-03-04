رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة تعلن تعليق مباراتين في الجولة الـ30

دبي في 4 مارس/وام/أعلنت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» تعليق مباراة نادي دبي لكرة السلة مع بارتيزان موزارت بيت بلجراد الصربي في الجولة الـ30 من المسابقة، والتي كان من المقرر إقامتها غداً في بلجراد، علاوة على مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها.

وأكدت الرابطة أنها ستعمل بالتنسيق مع الأندية المعنية على دراسة أفضل الخيارات الممكنة لإعادة جدولة المباراتين، مع مواصلة متابعة المستجدات عن كثب، والحفاظ على تواصل مستمر مع الجهات المحلية والدولية والأطراف ذات الصلة، بما يضمن سلامة جميع المشاركين وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.