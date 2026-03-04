114 خيلا تتنافس في 8 أشواط على مضمار العين للفروسية

العين في 4 مارس/ وام/يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية غدا السباق الـ11 في الموسم من 8 أشواط، للخيول العربية الأصيلة، وتتنافس خلاله 114 خيلا، وتبلغ إجمالي جوائزه 535 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" عمر 4 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات" وجوائزه 70.000 درهم، بينما يقام الشوط الثاني لمسافة 2000 متر للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70.000 درهم أيضا.

وتتنافس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، وجوائزه 80.000 درهم، بينما يقام الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول عمر 5 سنوات فما فوق، وجوائزه 80.000 درهم أيضا.

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، منافسة بين الخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" عمر 4 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات"، وجوائزه 40.000 درهم.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" عمر 4 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات"، وجوائزه 40.000 درهم.

وتشارك الخيول العربية الأصيلة " تكافؤ" عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70.000 درهم، بينما تختتم الأمسية في الشوط الثامن والرئيسي لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 85.000 درهم.