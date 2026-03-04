مقترح في"سالك "بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم"عن النصف الثاني من 2025

دبي في 4 مارس /وام/ عرض مجلس إدارة شركة "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي خلال اجتماعه اليوم مقترح توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم" ما يعادل 11.871 فلساً للسهم الواحد" عن النصف الثاني من 2025، وتُصرف خلال النصف الأول من عام 2026.

تتضمن التوزيعات وفق بيان صدر اليوم، توزيع أرباح نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم تمثل توزيعا بنسبة 100% من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025، إضافةً إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم.

وبذلك تتجاوز إجمالي توزيعات الشركة 1.66 مليار درهم عن 2025، مقارنة بنحو 1.164 مليار درهم عن 2024.

وارتفعت إجمالي إيرادات سالك بنسبة %35.1 على أساس سنوي لتتجاوز 3.096 مليار درهم خلال 2025 وبلغت أرباحها قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.143 مليار درهم في السنة المالية 2025، بزيادة قدرها %35.8 على أساس سنوي.

وبلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1.707 مليار درهم في السنة المالية 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة %33.4 على أساس سنوي، فيما تجاوز صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 1.55 مليار درهم بزيادةٍ قدرها %33.4 على أساس سنوي.