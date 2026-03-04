عمومية "أبوظبي الإسلامي" تقر توزيعات نقدية بواقع 97.05 فلس للسهم

أبوظبي في 4 مارس/وام/ أقرت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بواقع 97.05 فلس للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات يبلغ 3.52 مليار درهم، ما يعادل 50% من صافي أرباح عام 2025، مقارنة بتوزيعات بلغت 83 فلساً للسهم في عام 2024.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للمصرف عن العام المالي 2025 التي عقدت اليوم في مقره الرئيسي وناقشت جميع بنود جدول الأعمال ووافقت عليها.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي خلال عام 2025 أرباحاً صافية قبل خصم الضريبة بلغت 8.1 مليار درهم، وذلك بنمو نسبته 18% على أساس سنوي، فيما وصل العائد على حقوق المساهمين في الفترة نفسها 29%.

وشهدت الميزانية العمومية نمواً قوياً، مدفوعة بزخم الأعمال بعدما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 281 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع حجم التمويلات المقدمة للمتعاملين والنمو القوي في ودائعهم، بينما تحسنت جودة الأصول وواصلت نسبة الأصول غير المنتجة تحسنها لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وخلال العام، نجح المصرف في استقطاب نحو 283 ألف عميل جديد.

وتزامنت هذه النتائج مع إطلاق المصرف استراتيجيته الجديدة "رؤية 2035"، والتي تضع إطاراً واضحاً لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل.

وصادق المساهمون خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2025.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي ، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي في التقرير السنوي، إن مصرف أبوظبي الإسلامي حقق خلال عام 2025 أداءً قوياً ومرناً وارتفعت الأرباح الصافية للمصرف قبل الضريبة 18% مقارنة بالعام السابق، ومكّننا هذا الأداء المدعوم بمركز رأسمالي قوي من اقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 97 فلساً للسهم، بما يعادل 50% من صافي الأرباح.

من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في المصرف إن عام 2025 كان استثنائياً لمصرف أبوظبي الإسلامي حققنا خلاله أرباحاً قياسية ونمواً قوياً في الميزانية العمومية وعوائد رائدة على مستوى القطاع وسجلنا نمواً في الأرباح بنسبة 18%، فيما بلغت الإيرادات مستوى قياسياً قدره 12.3 مليار درهم إماراتي.

وأضاف أنه مع إطلاق مصرف أبوظبي الإسلامي استراتيجيته طويلة المدى "رؤية 2035"، نبدأ فصلاً استراتيجياً جديداً، مستندين إلى خمسة أعوام من الأداء المتميز بهدف ترسيخ مكانة المصرف مؤسسة مصرفية إسلامية مبتكرة وجاهزة للمستقبل، تركز على النمو المستدام وخدمات مميزة للمك تعاملين وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.