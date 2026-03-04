اتحاد السلة: نجاح "الكأس" يمهد لمرحلة حاسمة في دوري الرجال

دبي في 4 مارس / وام / أكد اتحاد الإمارات لكرة السلة، أن النجاح التنظيمي والفني لبطولة كأس الاتحاد، أولى بطولات الموسم المحلي، يعكس قوة المنافسة وارتفاع مستواها، ويشكل مؤشراً إيجابياً قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الدوري العام للرجال.

وتبدأ بعد غدٍ الجمعة مباريات الذهاب من المرحلة الثانية للدوري، التي تقام بنظام الدوري من دورين (ذهاباً وإياباً) بين الفرق الأربعة الأولى في الترتيب، وهي شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، لتحديد بطل الدوري، كما تخوض الفرق من الخامس إلى الثامن، وهي الوصل والجزيرة والظفرة والوحدة، دوريا مماثلا لتحديد بقية المراكز.

وكانت بطولة كأس الاتحاد قد اختُتمت أمس، بتتويج شباب الأهلي باللقب عقب فوزه على النصر بنتيجة 103-100 في مباراة نهائية حافلة بالإثارة، حُسمت في اللحظات الأخيرة.

وهنأ عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، نادي شباب الأهلي بمناسبة تتويجه بأول ألقاب الموسم، مشيداً بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه الفريقان في النهائي، وبالأداء القوي والمشرف لفريق النصر.

وأكد أن المباراة عكست التطور الملحوظ في مستوى اللعبة محلياً، في ظل التنافس العالي والروح الرياضية التي سادت اللقاء، مشيراً إلى أن الجماهير استمتعت بمواجهة قوية ظلت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة.

وأضاف أن تتويج شباب الأهلي جاء ثمرة عمل وجهد كبيرين طوال مشوار البطولة، مثمناً في الوقت ذاته أداء النصر وروحه التنافسية، بما يعكس ارتفاع سقف الطموحات وتقدم مستوى الأندية في البطولات المحلية.

وأكد رئيس الاتحاد أن المرحلة المقبلة من الدوري ستشهد سباقاً قوياً على اللقب، في ظل التقارب الفني بين الفرق، كما أظهرته نتائج ومباريات الموسم الحالي.