سعود بن صقر يستقبل الفنان التشكيلي الإيطالي لورينزو كوين

رأس الخيمة في 4 مارس / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، الفنان التشكيلي الإيطالي لورينزو كوين، نجل الفنان العالمي الراحل أنطوني كوين.

ورحّب سموه بالفنان الإيطالي، مؤكداً أهمية الفن في تعزيز قيم المحبة والسلام بين الشعوب، ودور الفنون البصرية في مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين المجتمعات.

وأشاد سموه بالرسائل الإنسانية التي تحملها أعمال لورينزو كوين، والتي تلامس مفاهيم الوحدة والتسامح والسلام والاستدامة، وتعكس رؤية فنية تعزّز القيم الإنسانية المشتركة.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز أعمال الفنان ومشاريعه الفنية، التي تنسجم مع التوجهات العالمية الداعمة لحماية البيئة وتعزيز الوعي بقضايا الاستدامة.

من جانبه، أعرب الفنان لورينزو كوين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، تشكلان بيئة ملهمة للفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، بما توفره من دعم للثقافة والفنون والانفتاح على الحضارات الإنسانية.