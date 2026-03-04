مركز "مواهب" يوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف إماراتي منذ افتتاحه في 2023

أبوظبي في 4 مارس/ وام / أكّد سعادة الدكتور عبدالله الشمري المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التمكين الحكومي، أن مركز "مواهب" الذي افتتحه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عام 2023، رسّخ مكانته منصةً وطنيةً لتمكين الباحثين عن عمل من المواطنين، ودعمهم بالمهارات النوعية التي تعزز جاهزيتهم للاندماج الفاعل في سوق العمل.

وقال إن المركز نجح، منذ انطلاقه، في استقطاب وتوظيف أكثر من 10 آلاف كفاءة إماراتية في جهات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص على مستوى إمارة أبوظبي، واصفاً ذلك بأنه من أبرز الإنجازات التي يفخر بها القطاع، مضيفا أنه خلال عام 2025 حصل أكثر من 6500 باحث عن عمل على وظائف من خلال شراكات إستراتيجية مع مؤسسات حكومية وخاصة، فيما تم تأهيل وصقل مهارات أكثر من 4000 باحث لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأشار إلى عقد "ملتقى تمكين المواهب الوطنية" بمشاركة أكثر من 30 جهة من القطاع التعليمي وجهات التوظيف، حيث جرى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وتوقيع أكثر من 17 اتفاقية تستهدف توظيف ما يزيد على 3000 باحث عن عمل في منطقة العين كما تم تنظيم أكثر من 150 يوماً مفتوحاً في أبوظبي والعين والظفرة، أسهمت في توظيف أكثر من 6100 باحث عن عمل.

وأوضح أن المركز يقدّم برامج نوعية بالشراكة مع جهات تعليمية وصناعية، من بينها برنامج "المسعف الإماراتي" بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وبرنامج “قدرتك” بالشراكة مع G42 لتمكين الكفاءات في العمل عن بُعد وقطاعات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برامج متخصصة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وشركة سندان في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وشراكة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتأهيل الكوادر الوطنية في الصناعات المتقدمة، بما يعزز تنافسية رأس المال البشري الوطني ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة.