حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني زايد بن حمد بشهر رمضان

عجمان في 4 مارس/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء اليوم، معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.

وتقبل سموهما التهاني من معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان بشهر رمضان المبارك، كما تقبل سموهما التهاني من الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعدد من المواطنين وكبار المسؤولين الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بالشهر المبارك، سائلين المولى جلَّ وعلا أن يعيده على سموهما بدوام الصحة العافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والبركات، والخير والطمأنينة.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.