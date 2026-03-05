"الاتحادية للضرائب" تنال شهادة "المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة" من معهد الابتكار العالمي

دبي في 5 مارس/ وام/ حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على "شهادة المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة" "CGInO" من "معهد الابتكار العالمي" بأعلى تقييم دولي يمنحه المعهد بتصنيف 7 نجوم، تأكيدًا للإنجازات الهامة التي حققتها الهيئة في مجال الابتكار، ما يعكس نُضج منظومتها المؤسسية وريادتها على المستوى الدولي في تطوير وتطبيق أفضل المُمارسات الابتكارية في القطاع الحكومي.

وتُعد شهادة "CGInO" من أرقى الشهادات العالمية في مجال الابتكار المؤسسي، وتُمنح للجهات التي تنجح في دمج مفاهيم الابتكار المُستدام ضمن إستراتيجياتها وعملياتها التشغيلية وخدماتها المؤسسية.

وتسلَّم سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الشهادة الدولية خلال استقباله لمُمثلي "معهد الابتكار العالمي" في مقر الهيئة بدبي بحضور جاسم حداد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، وعدد من المسؤولين بالهيئة والمعهد.

وأكد سعادة عبدالعزيز الملا، أهمية الحصول على الشهادة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يدعم مسيرة الهيئة للتميُّز وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الريادة في جميع مجالات عملها، للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطورًا.

وقال إن الهيئة تمكنَّت من الحصول على هذه الشهادة العالمية بتكثيف الجهود للتطوير المُستمر للأداء المؤسسي بجميع قطاعات عمل الهيئة، وتعد هذه الإنجازات حافزًا لمواصلة العمل على إطلاق المزيد من المُبادرات، والابتكارات لتقديم مزيد من التسهيلات بالخدمات المُقدَّمة للمُتعاملين عبر بيئة مؤسَّسية مُشجِّعة على الابتكار والإبداع.

من جانبه قال جاسم الزرعوني، الرئيس التنفيذي للابتكار، إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الهيئة لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، حيث أصبح الابتكار عنصرًا أساسيًا في منهجية العمل اليومي، ومحركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات والعمليات وتعزيز تجارب المُتعاملين.

من ناحيتها أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للجهود المُؤسسية المُتكاملة التي قادها فريق الابتكار في الهيئة برئاسة جاسم الزرعوني، الرئيس التنفيذي للابتكار، وموزه الياسي، نائب الرئيس، حيث قام الفريق بإعداد ملف التقييم واستيفاء مُتطلبات الاعتماد، بما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، فتم تنفيذ إجراءات التقييم عبر مراجعة الوثائق والسجلات ذات الصلة على مدى عدة جلسات، قام خلالها عدد من المُقيِّمين بالتحقق من استيفاء متطلبات الحصول على الشهادة.

وأشارت الهيئة إلى أنه رغم حصولها على شهادة للعام الثالث على التولي إلا أن أهمية الحصول على الشهادة الجديدة تتمثل في أنها بتصنيف 7 نجوم الذي يُعد أعلى تقييم دولي يقوم "معهد الابتكار العالمي" بمنحه للجهات التي تُظهر تكاملًا متقدمًا بين الإستراتيجية والعمليات والموارد البشرية والتقنيات الحديثة، مع وجود أثر مُستدام قابل للقياس لمُبادرات الابتكار على كفاءة الأداء المؤسسي وجودة خدمات الهيئة، مما يعكس التزام الهيئة برؤية إستراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار المؤسسي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية.