"ايدج" تُوقّع اتفاقية إستراتيجية لتعزيز حماية الحدود الوطنية في الإكوادور

أبوظبي في 5 مارس/ وام / وقّعت مجموعة "ايدج" خطاب نوايا مع وزارة الدفاع الوطني في الإكوادور لتنفيذ برنامج كبير للبنية التحتية الأمنية يهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز قدرات حماية الحدود في الإكوادور.

وتشكل الاتفاقية خطوة مهمة تعكس بوضوح عمق العلاقات المتنامية والتعاون الإستراتيجي المتصاعد بين البلدين.

ويُرسّخ الاتفاق شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الإكوادور في مجالي الدفاع وأمن الحدود من خلال حلول متقدمة ومتكاملة.

ووفقًا للبرنامج الممتد لعدة سنوات، ستتولى مجموعة "ايدج" تزويد الجانب الإكوادوري بأنظمة مراقبة حديثة، مصحوبة ببرامج تدريب وتطوير للقدرات المحلية، بما يضمن جاهزية تشغيلية مستدامة على المدى الطويل.

وقال عمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في "ايدج"، إن هذه الاتفاقية تُمثّل خطوة محورية في توسيع نطاق شراكة "إيدج" الإستراتيجية مع وزارة الدفاع في الإكوادور، وقد أثبتت مجموعة "ايدج" قدرتها على تنفيذ برامج متقدمة ومعقدة في مجالات الأمن الوطني ومراقبة الحدود عبر مناطق متعددة، بما يؤكد كفاءتها في دمج التقنيات الحديثة ضمن أنظمة متكاملة وذات فعالية تشغيلية عالية في بيئات تتسم بتحديات كبيرة.

وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، ستعمل المجموعة على نقل هذه الخبرات إلى الإكوادور عبر توفير قدرات متطورة في مجالي المراقبة والحماية، إلى جانب بناء كفاءات وطنية قوية تضمن تحقيق تفوق عملياتي مستدام وتعزيز مستويات الجاهزية والمرونة على المدى الطويل.

وتنفّذ مجموعة "ايدج"، وتواصل تنفيذ، مبادرات واسعة النطاق في مجال البنية التحتية الأمنية عبر أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتشمل هذه المبادرات إنشاء منظومات وطنية شاملة للمراقبة، ومراكز قيادة وسيطرة متكاملة، وشبكات استشعار متقدمة، إلى جانب برامج منهجية لنقل المهارات، صُممت لتتلاءم مع تنوع البيئات الجغرافية وتطور التحديات الأمنية في تلك المناطق.