وزارة الصحة ووقاية المجتمع: المنظومة الصحية في الدولة تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة

دبي في 5 مارس/ وام / أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع أن المنظومة الصحية في دولة الإمارات تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع إمارات الدولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

وأشار معاليه، في تصريح اليوم ، إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة مستمرة في تقديم خدماتها دون انقطاع، بدعم من بنية صحية متكاملة وكوادر مؤهلة وأنظمة تشغيل راسخة تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات.

وأوضح معالي الصايغ أن الوزارة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، كأولوية وطنية راسخة.