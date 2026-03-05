"أبوظبي للصحة العامة" يطلق مبادرة "تحدي عيش رمضان صح"

أبوظبي في 5 مارس/ وام / أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة "تحدي عيش رمضان صح" وهي مبادرة مجتمعية شاملة تُنظَّم عبر منصة "صحتنا" على تطبيق "تمّ"، وتهدف إلى تمكين جميع سكان الإمارة من تبني روتين متوازن وعادات صحية مستدامة طوال الشهر الفضيل.

ويأتي هذا التحدّي ضمن حملة مركز أبوظبي للصحة العامة الرمضانية "عيش رمضان صح"، التي تنسجم مع إستراتيجية أبوظبي الأشمل لتعزيز أنماط الحياة الصحية، عبر مساعدة أفراد المجتمع على التعامل مع أبرز التحديات السلوكية خلال الشهر الكريم، مثل تغيّر أنماط النوم، واختلاف مواعيد الوجبات، وتراجع مستويات النشاط البدني، وتأثير ذلك على الصحة النفسية.

وتشير الدراسات إلى أن 37% من السكان يلاحظون انخفاضاً في النشاط البدني خلال رمضان، و55% يعانون من تراجع ساعات النوم، فيما أفاد 48% بزيادة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بعد الإفطار، وأشار 25% إلى انخفاض في مستوى الإنتاجية.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن شهر رمضان يمثل مناسبة تعزز قيم التأمل والإيمان والتواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المركز يحرص من خلال "تحدي عيش رمضان صح" على دعم أفراد المجتمع باتباع خطوات بسيطة بإشراف خبراء تساعدهم على الحفاظ على صحتهم دون الإخلال بروحانية الشهر الفضيل، بما يسهم في ترسيخ روتين متوازن خلال الشهر المبارك ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد والعائلات والمجتمع على المدى الطويل.

وتؤكد الحملة أن الحفاظ على الصحة خلال شهر رمضان لا يتطلب بذل جهد أكبر بقدر ما يعتمد على القيام بالعادات الصحيحة باستمرار، وبأسلوب يتناغم مع إيقاع الحياة اليومية خلال الشهر الفضيل؛ ومن هذا المنطلق، يعمل المركز من خلال حملة "عيش رمضان صح" على ترسيخ مفهوم الصحة والعافية كخيار واقعي وقابل للتحقيق، يتماشى مع روح رمضان وقيمه.

كما تتضمن تحديات التغذية والصحة النفسية انعكاسات أسبوعية بسيطة مستوحاة من العادات اليومية في رمضان، مثل اختيارات السحور، والتوازن في وجبات الإفطار، وتناول الطعام في وقت متأخر، واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وضغوط العمل والحياة.

وصُممت أهداف التحدي بطريقة واقعية تراعي الثقافة المجتمعية خلال الشهر الفضيل، مع التركيز على الاستمرارية بدلاً من الكثافة.

وسيتم تكريم المشاركين الذين يحققون المعايير المطلوبة لكل محور، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة الكبرى، الذين يحققون جميع الأهداف ويكملون جميع المهام المطلوبة في الأركان الأربعة مجتمعة، في نهاية الشهر الفضيل.