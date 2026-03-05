حميد وراشد بن عمار يشهدان اختتام بطولة ألعاب الموانع بالدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026

عجمان في 5 مارس/ وام / شهد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، اختتام بطولة ألعاب الموانع التي أُقيمت ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026.

وأشاد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي بمستويات المتنافسين في البطولة بمختلف الفئات، كما أشادا بالتنظيم المميز للحدث الذي استمر على مدار 3 أيام.

وشهدت التصفيات مشاركة قوية في فئتي النساء والناشئين إلى جانب فئة الرجال، وسط أجواء تنافسية عكست ارتفاع مستوى الجاهزية البدنية وروح التحدي بين المشاركين.

واتسمت المنافسات بالحماس والندية، حيث خاض المتسابقون مسارات متنوعة تضمنت تحديات السرعة والقوة والتحمل، في إطار تنظيمي متكامل وفر أعلى معايير السلامة والدقة، ما أسهم في إبراز مستويات متميزة وتأهل أفضل العناصر إلى المرحلة النهائية.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن بطولة ألعاب الموانع حظيت بإقبال واسع نظراً لما توفره من تجربة رياضية تفاعلية تجمع بين اللياقة البدنية وروح الفريق، مشيرةً إلى أن تنوع الفئات المشاركة يعكس نجاح الدورة في استقطاب مختلف الأعمار والاهتمامات.

واختُتمت البطولة بإقامة النهائيات لفئات الرجال والإناث والفرق، حيث شهدت المنافسات مستويات عالية من التحدي والإثارة بين المتسابقين الذين قدموا أداءً قوياً عكس جاهزيتهم البدنية وروحهم الرياضية.

وشهدت البطولة تتويج الفائزين في عدة فئات موزعة على أيام المنافسات، حيث تضمن اليوم الأول منافسات فئة فردي سيدات محترفات، وفئة فردي السيدات – هواة الدوائر الحكومية والمؤسسات، إلى جانب فئة الناشئات تحت 16 سنة.

أما اليوم الثاني فقد شهد منافسات فردي رجال محترفين، وفئة فردي الرجال – هواة الدوائر الحكومية والمؤسسات، إضافة إلى فئة الناشئين تحت 16 سنة.

وفي اليوم الثالث والأخير أقيمت منافسات فرق الرجال المحترفين وفرق السيدات المحترفات، والتي اختتمت بها منافسات البطولة وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من المشاركين والجمهور.

وجاء ختام البطولة ليؤكد نجاحها كواحدة من أكثر فعاليات الدورة الرياضية تفاعلاً وإثارة، حيث نجحت في استقطاب مشاركة واسعة وإضفاء أجواء رياضية مميزة ضمن برنامج الدورة لهذا العام.