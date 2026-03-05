قرعة متكافئة لمباريات ربع النهائي في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 5 مارس/ وام / أسفرت قرعة منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، عن مواجهات قوية ومتكافئة في مرحلة خروج المغلوب التي تنطلق يوم غد للوصول إلى الدور نصف النهائي.

وتجمع المواجهة الأولى بين فريقي مدارس الإمارات الوطنية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ويلتقي فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية مع فريق مكتب الشؤون القانونية في المباراة الثانية، وفريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية مع فريق قطاع الخدمات المساندة في المباراة الثالثة، بينما يواجه فريق المركز الوطني للمناصحة في المباراة الرابعة فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

واختتمت مباريات الدور التمهيدي مساء أمس بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة، حيث حقق فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء فوزا صعبا أمام مكتب شؤون المواطنين والمجتمع 2-1 في الوقت الأخير للمباراة، قاده لبلوغ الدور ربع النهائي، وحصل لاعبه روان سانتوس على جائزة أفضل لاعب.

وشهدت المباراة الثانية تأهل فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى المرحلة ذاتها بفوزه على مكتب البعثات الدراسية 4-1، بعد تأخره في النتيجة، حيث حصل اللاعب جيانيلي أمبولا على جائزة أفضل لاعب بعد قيادته الناجحة لفريقه لتصدر المجموعة والتأهل إلى الدور المقبل برصيد 5 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

بدوره أكد ماجد الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، أن اللجنة المنظمة حريصة على دعم نجاح الحدث وإقامة فعاليات المباراة النهائية بطريقة مميزة على غرار فعاليات حفل الافتتاح، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، مشيداً بالمستويات الكبيرة للبطولة، والتنافس بين الفرق في مرحلة الدور التمهيدي لبلوغ الدور ربع النهائي، وتوقعاتهم بمباريات قوية في الأدوار الحاسمة وصولا إلى النهائي.