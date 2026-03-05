أمين عام مؤسسة إرث زايد يحضر أمسية دبلوماسية لجمعية التبرع بالدم في متحف زايد الوطني

أبوظبي في 5 مارس/ وام / حضر معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد، الأمسية الرمضانية التي نظمتها جمعية الإمارات للتبرع بالدم تحت عنوان "الخيمة الدبلوماسية 2"، وذلك في رحاب متحف زايد الوطني بأبوظبي، تزامناً مع إحياء "يوم زايد للعمل الإنساني"، وبحضور سعادة المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

كما شهدت الفعالية مساء أمس حضوراً واسعاً من المسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وأصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وممثلين من مختلف الأديان، ونخبة من القيادات الوطنية والشخصيات المجتمعية، في مشهد يجسد مكانة دولة الإمارات واحة للتعايش والسلام والأمن والتلاقي الحضاري.

وأكد سعادة المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، في كلمته خلال الحفل، أن إحياء "يوم زايد للعمل الإنساني" يمثل محطة وطنية متجددة لاستحضار إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي جعل من العطاء نهجاً راسخاً، ومن الإنسانية رسالة خالدة، ومن كرامة الإنسان أولوية لا تقبل المساومة.

وقال إن الاحتفاء هذا العام يأتي تزامناً مع "عام الأسرة"، بما يعكس عمق رؤية زايد، التي لم تكن مشروع دولة فحسب، بل مشروع مجتمع متماسك قوامه الأسرة وروحه التكافل والتراحم، مؤكداً أن الأسرة تشكل الأساس المتين لبناء مجتمع متوازن ومترابط، وصون الهوية الوطنية، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء.

وأكد أن دولة الإمارات جعلت من السلام خياراً إستراتيجياً ثابتاً، وتؤمن بأن الحوار والحكمة هما السبيل الأمثل لتجاوز التحديات، مع تمسكها الراسخ بصون أمنها الوطني وحماية مكتسباتها بكل حزم ومسؤولية، في ظل القيادة الرشيدة التي عززت مكانة الدولة عالمياً في ميادين العمل الإنساني والإغاثي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الاجتماع في هذا المعلم الوطني يجسد تجديد العهد على أن يبقى إرث زايد حياً في المبادرات والمشاريع الإنسانية، وممتداً أثره في مختلف مجالات العطاء داخل الدولة وخارجها، لترسخ الإمارات مكانتها واحة أمن واستقرار ومنارة خير وسلام.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "إرث زايد الخير" استعرض مسيرة الإمارات الإنسانية على مدى عقود، وكيف أصبح اسم الدولة مرادفاً للعطاء ومد يد العون للشعوب في مختلف أنحاء العالم.

وفي ختام الأمسية، كرم سعادة المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري معالي الدكتور مغير خميس الخييلي تقديراً لدعمه المتواصل للعمل المجتمعي والإنساني.

كما قام معاليه وسعادته بتكريم عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة لأنشطة الجمعية، من بينها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة تمكين المجتمع، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الصحة في أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة أغذية، وأكاديمية ربدان، ومزارع العين، وسوق القطارة، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، إلى جانب عدد من الشخصيات الداعمة للعمل الإنساني.

وتأتي هذه الأمسية في إطار ترسيخ نهج دولة الإمارات القائم على مد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية التي أرستها قيادتها الرشيدة، لتبقى الدولة نموذجاً عالمياً في التسامح والانفتاح واحترام التنوع، وركيزة للأمن والاستقرار، وحاضنة للمبادرات الإنسانية التي تنطلق من أرضها لتصل إلى مختلف بقاع العالم، تأكيداً لرسالتها الحضارية القائمة على الخير والسلام وخدمة الإنسان أينما كان.