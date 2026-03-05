الفرنسي بينو يتوج بلقب "هيلتون كلاسيك" ضمن جولة مينا للجولف

طنجة في 5 مارس/ وام / توج الفرنسي بيير بينو بلقب بطولة "هيلتون كلاسيك" للجولف، إحدى بطولات جولة مينا للجولف، التي أقيمت في نادي الهوارة للجولف بمدينة طنجة المغربية، بعدما أنهى المنافسات بمجموع 10 ضربات تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربتين على مواطنه أندوني إيتشينيك.

ونجح بينو في إنهاء انتظار دام أربع سنوات لتحقيق فوز احترافي، بعدما قدم جولة أخيرة مميزة سجل فيها 67 ضربة، ليحسم اللقب ويتصدر الترتيب العام للبطولة.

وتواصل جولة مينا للجولف، التي تعد مبادرة إماراتية رائدة والوحيدة في المنطقة المانحة لنقاط التصنيف العالمي للاعبي الجولف، تحقيق نجاحاتها خلال الموسم الحالي، بعد اختتام سلسلة بطولات المغرب، ضمن روزنامة الجولة التي انطلقت هذا العام من البرتغال مروراً بمصر والمغرب.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات الجولة بإقامة بطولة "قطر كلاسيك" في نادي الدوحة للجولف خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري، قبل أن يختتم الموسم ببطولة العين في نادي العين للفروسية والرماية والجولف خلال الفترة من 30 مارس الجاري إلى 1 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يحسم لقب بطل الموسم، خلال البطولة الختامية في العين نهاية الشهر الجاري، مع عودة الجولة إلى دولة الإمارات حيث مقرها، والتي انطلقت منها عام 2011.

وتقدم الجولة هذا الموسم جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي لكل بطولة، إضافة إلى النقاط المعتمدة من التصنيف العالمي للاعبي الجولف، ما يوفر للاعبين المشاركين مساراً واضحاً للتأهل إلى أبرز الجولات الدولية في اللعبة.

ونال بينو الجائزة المالية الأولى للبطولة وقدرها 18 ألف دولار بعد تصدره الترتيب العام.