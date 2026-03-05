"بلدية دبي" يتوج بلقب كرة السلة على الكراسي المتحركة في دورة ند الشبا الرياضية

دبي في 5 مارس / وام / توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن منافسات النسخة الـ13 من "دورة ند الشبا الرياضية"، الحدث الرياضي الأبرز الذي يقام سنوياً خلال شهر رمضان تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وجاء تتويج فريق بلدية دبي بعد فوزه على فريق شرطة دبي في المباراة النهائية التي اقيمت أمس بنتيجة 55-46، ليحصد لقب البطولة والميدالية الذهبية، فيما نال فريق شرطة دبي الميدالية الفضية.

وحصل فريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 64-58.

وشهد مراسم التتويج سعادة منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، إلى جانب حسن المزروعي.

كما كرم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، برفقة حسن المزروعي، الفائزين في بطولة اتحاد الإمارات للبادل للتصنيف المحلي "جولة إلينغتون للبادل".

وفاز بلقب فئة الرجال كل من فارس الجناحي وماجد الجناحي، فيما توجت فاطمة الجناحي وعائشة العوضي بلقب فئة السيدات، ونال لقب فئة 20 نقطة الثنائي راشد كمال وعلي تقي زاده نجفي.

وجاء في المركز الثاني لفئة الرجال كل من أحمد خالد وحسن القطان، وفي فئة السيدات فاطمة شهدور وعلياء عبدالله طاهر، بينما حصل على الميدالية الفضية في فئة 20 نقطة كل من عبدالله البلوشي وعبدالرحمن سامر.

وفي منافسات الدور ربع النهائي لبطولة شد الحبل لفئة المجتمع، فاز فريق جلوبال على فريق الجوارح، وتغلب فريق المهدوي والحربي على فريق وصل، كما فاز فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية على فريق العجبان، وتفوق فريق ليفل آب على فريق إيه جيه مصطفى 1.