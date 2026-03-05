مدير عام بلدية عجمان يتفقد مشروع تطوير محطة نقل وفرز النفايات الصلبة في الإمارة

عجمان في 5 مارس/ وام / يعد مشروع تجهيز وتطوير محطة نقل النفايات البلدية الصلبة في مدينة عجمان عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة في الإمارة، لما يوفره من بنية تحتية متقدمة تُمكّن من تحسين سلاسل نقل النفايات، وتقليل المسافات التشغيلية، ورفع الكفاءة اللوجستية، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات الناتجة عن عمليات النقل التقليدية لمسافات طويلة.

واستعرض سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خلال جولة متابعة الجوانب التنفيذية والفنية للمشروع بمشارك سعادة إلياس صفير، مدير عام عجمان للصرف الصحي، وسعادة الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وسعادة الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، إلى جانب المهندس حميد عبدالله المعلا، مدير إدارة البيئة وتنميتها.. المخطط العام للمحطة، ومراحل العمل المختلفة، والأنظمة التشغيلية المعتمدة، إضافة إلى مناقشة الطاقة الاستيعابية للمشروع وآليات التشغيل والصيانة.

وأوضح الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن المشروع صُمم ليعمل كنقطة تجميع ومعالجة أولية مركزية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الطمر النهائي، ويدعم التحول التدريجي نحو الحلول البديلة لمعالجة النفايات، وفي مقدمتها تحويل النفايات إلى وقود بديل "Refuse Derived Fuel – RDF"، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والالتزامات البيئية ذات الصلة.

وقال إن محطة نقل النفايات جرى تجهيزها وفق منظومة تشغيل متكاملة تشمل ساحات استقبال مهيأة للشاحنات، وأنظمة وزن ومعايرة إلكترونية "Weighbridge Systems"، ومسارات حركة تضمن انسيابية الدخول والخروج وتقليل التداخل بين المركبات، بما يرفع من مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية.

من جانبه، أوضح المهندس حميد المعلا، مدير إدارة البيئة وتنميتها، إلى أن المحطة تضم خط نقل ومعالجة أولية مزودًا بأنظمة ميكانيكية متقدمة تشمل معدات الفرز الأولي، والتقطيع "Shredding"، وتقليل الحجم "Size Reduction"، بهدف توحيد خصائص النفايات وتحسين قيمتها الحرارية، قبل نقلها إلى مرافق إنتاج الوقود البديل. كما تم تصميم الخط ليستوعب مئات الأطنان من النفايات البلدية الصلبة يوميًا، مع قابلية التوسع المستقبلي لمواكبة النمو السكاني والعمراني في الإمارة.

وأضاف أن متابعة المشروع وإنتاجيته ستتم عن طريق نظام تشغيلي معتمد لدى الدائرة يتيح تتبع كميات النفايات الداخلة والخارجة، وتحليل البيانات التشغيلية، وقياس مؤشرات الأداء، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ويسهم في تحسين كفاءة التشغيل على المدى الطويل.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية البيئية في إمارة عجمان، تهدف إلى رفع كفاءة منظومة إدارة النفايات، وتحقيق الاستدامة التشغيلية والبيئية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يرسخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في تبني الحلول المستدامة والذكية في إدارة الموارد وحماية البيئة.