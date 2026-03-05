"أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تعلن نتائج استطلاع قياس وعي ورضا المجتمع 2025

أبوظبي في 5 مارس / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نتائج استطلاع قياس وعي وثقة ورضا المجتمع لعام 2025، والذي تم تنفيذه وفق منهجيات بحثية معتمدة، وشمل عينة من مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وأظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الوعي والثقة والرضا تجاه الهيئة ودورها في ضمان سلامة الغذاء وتعزيز الاستدامة الزراعية، بما يعكس مكانتها المؤسسية المتنامية وثقة المجتمع في منظومتها الرقابية والخدمية.

أظهر الاستطلاع أن معدل رضا المجتمع عن أداء الهيئة بلغ 90 %، بزيادة 2 % عن العام الماضي، فيما وصلت نسبة الثقة إلى 88 % مقابل 86 % عام 2024 محققة بذلك زيادة في مؤشرات الثقة والرضا مقارنة بالأعوام السابقة، ومؤكدة استمرار الهيئة في تلبية توقعات المجتمع وتعزيز جودة خدماتها.

كما بينت النتائج أن 94 % من أفراد المجتمع على دراية بدور الهيئة ومجالات عملها، وهو ما يعكس حضوراً مؤسسياً قوياً وفاعلية في التواصل مع الجمهور.

وأكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة أن هذه النتائج تعكس مستوى الثقة الراسخ الذي تحظى به الهيئة لدى المجتمع، وهو ما يدفعها إلى مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز جاهزيتها لضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية والاستدامة الزراعية.

وقال إن ارتفاع نسب الرضا والثقة يمثل شهادة تقدير لجهود فرق العمل في مختلف القطاعات، ويؤكد نجاح منظومة العمل المتكاملة التي تنتهجها الهيئة.

وأضاف سعادته: "نلتزم بالاستمرار في تحسين قنوات التواصل مع الجمهور، وتطوير برامج التوعية، وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يضمن وصول رسائلنا إلى جميع فئات المجتمع، ويعزز دور الهيئة في حماية صحة المستهلك ودعم منظومة الأمن الغذائي."، موضحاً أن الهيئة ستواصل قياس مؤشرات الوعي والثقة والرضا بشكل دوري، بما يضمن تطوير الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في بناء منظومة غذائية وزراعية أكثر مرونة واستدامة.

وأظهرت البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة، البالغ عددها 801 مشارك، تنوعاً واسعاً يعكس التركيبة السكانية لإمارة أبوظبي، ما يمنح نتائج الاستطلاع موثوقية عالية وقدرة على تمثيل مختلف فئات المجتمع.

وقد شكلت الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً النسبة الأكبر من المشاركين، تلتها الفئات من 30 إلى 49 عاماً، وهو ما يعكس مشاركة فعالة من الفئات الأكثر استفادة من الخدمات الحكومية.

كما شكل الذكور 66 % من العينة مقابل 34% من الإناث، مع تمثيل جغرافي متوازن بين أبوظبي والعين والظفرة.

وأظهرت النتائج أن المجتمع يربط الهيئة بشكل رئيسي بمهام الرقابة والسلامة الغذائية، والأمن الغذائي، والاستدامة، وتنمية الثروة الحيوانية. كما أكد المشاركون إدراكهم للدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية صحة المستهلك وضمان تداول غذاء آمن في الإمارة.