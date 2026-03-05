بـ 704 ملايين درهم.. "2 بوينت زيرو" تستحوذ على أغلبية أسهم "ISEM" لتعزيز ريادتها في قطاع التغليف الفاخر

أبوظبي في 5 مارس / وام / أعلنت مجموعة "2 بوينت زيرو ش.م.ع" عن استكمالها رسمياً لصفقة استحواذ إستراتيجية على حصة أغلبية تبلغ 60.8% في مجموعة "ISEM" الأوروبية الرائدة في قطاع التغليف، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 704 ملايين درهم.

وتم تمويل الصفقة عبر مزيج من رأس المال الأولي والثانوي، لتؤسس شراكة إستراتيجية تحتفظ بموجبها "بنينسولا كابيتال" ومستثمرون أقلية بالحصة المتبقية البالغة 39.2%.

وتهدف المجموعة من خلال الخطوة إلى تسريع وتيرة النمو، وتوسيع الحضور الجغرافي وفئات المنتجات، إلى جانب دمج الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات، ودعم عمليات استحواذ نوعية تعزز القدرات الإنتاجية للشركة.

وفي هذا السياق، أكدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي في مجموعة 2 بوينت زيرو، أن استكمال هذه الصفقة يمثل خطوة حيوية ضمن الخطط التنموية العالمية للمجموعة، حيث يمثل التغليف القطاع السادس الذي يركز على المستهلك ضمن محفظتها، ليتكامل استراتيجياً مع أعمالها في مجالي الجمال والملابس.

وأشادت بوعزة بالمستوى المتقدم للأتمتة والأنظمة الروبوتية في مرافق "ISEM"، مشيرة إلى أن المجموعة ستوظف سجلها الحافل في الاندماج والاستحواذ وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التوسع الدولي للشركة، وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين، مستفيدة من معدلات النمو القوية التي يشهدها قطاع التغليف عالمياً.

من جهته، أوضح بورخا برادو، الشريك المؤسس لشركة بنينسولا كابيتال، أن هذا الاستثمار سيوفر الدعم الإستراتيجي ورأس المال اللازمين لتسريع الخطط التوسعية لمجموعة "ISEM"، معرباً عن ثقته بأن الشراكة مع "2 بوينت زيرو" ستحدث نقلة نوعية في قدرات الشركة والقيمة المقدمة لعملائها.

بدوره، اعتبر فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ISEM، أن هذه الشراكة تمنح المجموعة إطاراً داعماً لتوسيع حضورها العالمي بثقة أكبر، مع الحفاظ على خبرات فرق عملها وعلاقاتها الوثيقة مع أبرز العلامات الفاخرة، موجهاً شكره لجميع أعضاء الفريق والشركاء والعملاء على دعمهم المستمر.

وتُعد مجموعة "ISEM"، التي تأسست عام 1949 وتتخذ من مدينة بولونيا الإيطالية مقراً لها، علامة بارزة تجسد جودة "صنع في إيطاليا"، حيث تلبي احتياجات قطاعات التجميل والموضة والمكملات الغذائية. وتتخصص الشركة في إنتاج العلب الصلبة والقابلة للطي، والورق الحريري، وأكياس التغليف، وتدير 11 مصنعاً ممتداً على مساحة تفوق 100 ألف متر مربع، وتضم قائمة عملائها علامات عالمية مرموقة مثل "LVMH" و"Kiko" و"Gucci" و"L'Oréal" و"Puig" و"Coty Lancaster".

وعلى الصعيد الاستشاري والقانوني للصفقة، تولى مكتب المحاماة العالمي "هوغان لوفلز" تقديم الاستشارات القانونية لمجموعة "2 بوينت زيرو" و"بنينسولا كابيتال" بشأن جوانب الاستحواذ من طرف المشتري، وقدمت شركة "ليغانس" المشورة لشركة "بنينسولا كابيتال" حول إعادة استثمارها واتفاقيات المساهمين، بينما تولت "فان كامبن ليم" الاستشارات الخاصة بهيكلة الصفقة، وفي المقابل، تكفلت شركتا "غاتي بافيزي بيانكي لودوفيتشي" و"هربرت سميث فريهيلز كرامر" بتقديم الاستشارات المتعلقة بعمليات البيع.