"الجولة الأخيرة" لتمهيدي سباعيات الكرة تنطلق غدا ببطولة منصور بن زايد "الوثبة 2026"

أبوظبي في 5 مارس / وام / أعلنت اللجنة المنظمة من دور المجموعات لسباعيات كرة القدم إقامة الجولة الأخيرة يوم غد الجمعة، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، وتبلغ إجمالي جوائزها 10 ملايين درهم.

وتشهد المباريات مواجهات بين فرق "البيت متوحد" و"الظبي"، و"أديب" و"إياك"، و"شركة اللول"، و"كودم"، و"بوليفيا" و "فنربخشة"، و"تيم إكس" ضد "سالسبيري"، و"الشروق" مع "النهدة"، ثم "النخيل" و"الفراعنة"، و"الزعيم" و "البيكا"، بينما تنطلق مباريات دور الـ 32 الأحد المقبل، بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى النهائي 17 مارس الجاري.

كما تتواصل يوم غدٍ فعاليات البادل، بإقامة منافستي الفئتين " سي" و" دي"، بالإضافة إلى مباريات الريشة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة الثلاثية، والكرة الطائرة، والكرة الطائرة الشاطئية، بينما يقام سباق الدراجات الهوائية، الأحد المقبل، عبر مسار ينطلق وينتهي في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

وأشار سعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إلى المشاركة الواسعة والكبيرة للرياضيين بمختلف فئاتهم في 16 لعبة بالبطولة، والتنظيم المميز للحدث، وتطلعهم إلى توفير كافة الإمكانات لخدمة جميع الفعاليات الرياضية، وتحديداً هذه البطولة التي تترجم الاهتمام بالمجتمع، ودعم ممارسة الأنشطة الرياضية لكافة فئاته في أجواء محفزة خلال شهر رمضان.

وأشاد بالتنظيم الجيد والحضور الكبير من الجماهير واللاعبين، بمختلف الفئات العمرية، والحرص على نجاح الفعاليات، آملا التوفيق لجميع المشاركين في المنافسات الرمضانية، نظرا لما تمثله من أثر ملموس في تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، والتفاعل مع المبادرات المجتمعية.