ضمن حملة "حق معلوم 3".. جمعية بيت الخير تنجح في توزيع مليون و42 ألف وجبة إفطار

دبي في 5 مارس / وام / نجحت جمعية بيت الخير في توزيع مليون و42 ألفاً و116 وجبة إفطار خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مشروع "إفطار صائم" المدرج في إطار حملتها الرمضانية "حق معلوم 3".

وتهدف الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى توزيع مليوني وجبة إفطار مع نهاية الشهر الفضيل، دعماً للصائمين وتعزيزاً لقيم التكافل المجتمعي في مختلف إمارات الدولة.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، أن أعداد وجبات الإفطار اليومية شهدت تصاعداً ملحوظاً منذ بداية الشهر، حيث انطلق المشروع بتوزيع 66 ألفاً و861 وجبة يومياً، ليرتفع تدريجياً ويتجاوز 71 ألف وجبة يومياً.

وأوضح أن هذا التزايد في الإقبال وارتفاع أعداد المستفيدين في كافة الإمارات يعزز فرص تحقيق الهدف المعلن وتخطي حاجز المليوني وجبة في ختام شهر رمضان.

وبيّن مدير عام جمعية بيت الخير أن تنفيذ المشروع يتم بفاعلية عبر 99 نقطة توزيع منتشرة في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب 21 خيمة إفطار.

وتبرز من بينها خيمة هور العنز التي تُعد أكبر خيمة إفطار على مستوى الدولة من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث تستقبل يومياً نحو 8 آلاف صائم.

وفي الختام، وجه عابدين طاهر العوضي شكره وتقديره لجميع المساهمين في إنجاح هذا المشروع الإنساني، من مؤسسات وجهات داعمة وأفراد ومتطوعين، مثمناً دورهم الكبير في تعزيز قيم التكافل والعطاء. وأكد استمرار تنفيذ مشروع "إفطار صائم" خلال النصف الثاني من شهر رمضان، داعياً إلى مواصلة تقديم التبرعات لتوسيع نطاق المستفيدين وتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة للحملة.