رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء التشيك أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات

أبوظبي في 5 مارس / وام / تلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وأدان رئيس وزراء التشيك، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول والقوانين الدولية.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعالي أندريه بابيش لموقف التشيك الداعم لدولة الإمارات.