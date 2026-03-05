رئيس الدولة ورئيس وزراء بنغلاديش يبحثان خلال اتصال هاتفي تداعيات التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقرارها

أبوظبي في 5 مارس / وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا تضامن بنغلاديش مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعاليه لموقف بنغلاديش الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا.