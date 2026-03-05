اختتام فعاليات بطولة "الظفرة الرمضانية" بمدينة غياثي

الظفرة في 5 مارس / وام / اختتمت في مدينة غياثي، أمس، فعاليات بطولة الظفرة الرمضانية التي ينظمها نادي الظفرة الرياضي، بإقامة 8 مسابقات في كرة القدم للكبار والناشئين، والبادل للرجال والسيدات، والكرة الطائرة، والسباحة، وسباقات الجري لمختلف الفئات.

وأسفرت منافسات كرة القدم للكبار عن فوز فريق غياثي شرق باللقب بعد تغلبه في النهائي على فريق "برايم فيتنس" 3 - صفر، بينما نجح "فريق دريم" في حصد لقب فئة الناشئين، إثر فوزه على فريق "فرسان غياثي" 2 - صفر.

وشهدت فعاليات الكرة الطائرة تتويج فريق "التراد فولي بول"، باللقب بعد فوزه في النهائي على فريق أدنوك 2- صفر، بينما حصد "فريق القرم" لقب منافسات بطولة البادل، للرجال بتفوقه على فريق "إيه إس إم" 2- صفر، وذهب لقب السيدات إلى فريق "أميرة تيم" بعد تخطيه فريق تيرا 2-صفر أيضا.

وتضمنت الفعاليات الخاصة برياضتي السباحة والجري، مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية ، بما يعكس أهداف البطولة في نشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة محفزة لممارستها.