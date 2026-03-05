الإمارات للدراجات في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي

أبوظبي في 5 مارس / وام / حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات اكس ار جي على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، برصيد 11255 نقطة، وذلك طبقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد.

وجاء خلفه زميله بالفريق المكسيكي اسحاق ديل تورو والذي ارتقى إلى المركز الثاني برصيد 6218 نقطة، وذلك بعد تتويجه الأخير بلقب طواف الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، فيما حل ثالثا الدنماركي جوناس فينجارد دراج فريق فيسما بيك برصيد 5724.14 نقطة.

وينتظر بوجاتشار الأسبوع المقبل انطلاقة موسمه الجديد بالمشاركة في سباق "ستراد بيانكي بإيطاليا"، إذ يتطلع للحفاظ على لقبه.