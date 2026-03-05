‎نتائج بطولة الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026

عجمان في 5 مارس /وام/ حسمت فرق الجهات الحكومية في إمارة عجمان المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كرة القدم للرجال ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بعد مواجهات قوية شهدتها الفرق في دور المجموعات وربع نهائي البطولة وأسفرت عن تأهل 4 فرق قدمت مستويات فنية لافتة.





وتمكنت كل من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان، وجامعة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني – عجمان، من حجز مقاعدها في نصف النهائي .

وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن البطولة شهدت منذ انطلاقتها مستويات فنية متنوعة وحضوراً تنافسياً .